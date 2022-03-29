Кадыров усомнился в успехе переговоров России и Украины в Стамбуле

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Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил шансы на успех переговоров России и Украины, которые проходят в Стамбуле, сообщает News.ru.

Он выразил мнение, что от этой встречи толку не будет.

"От этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, нужно полностью закончить уничтожение бандеровцев, нациков. Только тогда нужно принимать решения, что делать дальше", – говорится в опубликованной в телеграм-канале Кадырова записи.



Делегации России и Украины встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле для очных переговоров.

Перед началом обсуждения выступил Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать личной встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Эрдоган призвал стороны конфликта установить режим прекращения огня.

Также переговорам предшествовала встреча тет-а-тет руководителя российской делегации Владимира Мединского и члена украинской делегации Давида Арахамии.

Ранее Мединский отмечал, что позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам на переговорах, но по главным топчутся на месте.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

