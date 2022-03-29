В Стамбуле начались переговоры тет-а-тет Мединского и Арахамии

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В Стамбуле начались переговоры в формате тет-а-тет главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Уточняется, что встреча проходит во дворце "Долмабахче".

Перед началом переговоров выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эрдоган также заявил о готовности организовать встречу двух лидеров в Турции.

Ранее Мединский отмечал, что позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам на переговорах, но по главным топчутся на месте.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прогресса в вопросе встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Так он ответил на вопрос о возможной встрече двух лидеров по итогам переговоров делегаций, которые пройдут в Стамбуле.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

