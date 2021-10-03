Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в формате тет-а-тет

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным, отметив, что она может принести результаты. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня – Прим. ред.). Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен", – сказал Зеленский.

По его словам, встреча с Путиным могла бы пройти как в "нормандском", так и в любом другом формате. Зеленский полагает, что она могла бы помочь Украине в урегулировании ситуации на Донбассе и в вопросе Крыма. В тоже время украинский лидер уверен, что российские власти не заинтересованы в проведении такой встречи, поскольку ее результат может оказаться неожиданным.

"Уверен, что если завтра Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока я считаю, мы себе такого позволить не можем <...>. Еще раз подтверждаю: мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я бы хотел встретиться с президентом Российской Федерации", – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в конце этого года или в начале следующего.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров невозможна, если Киев планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма. Он добавил, что встреча состоится, если на ней будут обсуждать реализацию Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения.