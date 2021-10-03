Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в формате тет-а-тет

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным, отметив, что она может принести результаты. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня – Прим. ред.). Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен", – сказал Зеленский.
По его словам, встреча с Путиным могла бы пройти как в "нормандском", так и в любом другом формате. Зеленский полагает, что она могла бы помочь Украине в урегулировании ситуации на Донбассе и в вопросе Крыма. В тоже время украинский лидер уверен, что российские власти не заинтересованы в проведении такой встречи, поскольку ее результат может оказаться неожиданным.
"Уверен, что если завтра Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока я считаю, мы себе такого позволить не можем <...>. Еще раз подтверждаю: мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я бы хотел встретиться с президентом Российской Федерации", – подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в конце этого года или в начале следующего.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров невозможна, если Киев планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма. Он добавил, что встреча состоится, если на ней будут обсуждать реализацию Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: