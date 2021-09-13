Песков прокомментировал вероятность встречи Путина и Зеленского

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Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, если Киев планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Так он прокомментировал информацию о том, что Зеленский планирует обсудить вопрос принадлежности Крыма на возможных переговорах.

Песков добавил, что встреча двух лидеров возможна, если на ней будут обсуждать реализацию Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров озвучил условие, при котором может состояться встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Никифоров подтвердил, что Зеленский имеет желание провести личную встречу с Путиным. При этом переговоры должны состояться на нейтральной территории – не в России и не на Украине.

Он выразил мнение, что Москва не хочет проводить встречу на высшем уровне из-за нежелания обсуждать вопрос Крыма. Представитель Зеленского задался вопросом, зачем в данном случае проводить встречу.

До этого сенатор Алексей Пушков назвал условие, при котором может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его мнению, необходимо определить список вопросов, которые будут обсуждать лидеры стран в ходе диалога. Он пояснил, что встреча глав государств должна иметь некое содержание.

В свою очередь, Киев настаивает на обсуждении вопросов, которые в Москве считают бессмысленными, продолжил сенатор. В их числе – вопрос о принадлежности Крыма, добавил Пушков.