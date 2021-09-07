Пушков назвал условие встречи Путина с Зеленским

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сенатор Алексей Пушков назвал условие, при котором может состояться встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью изданию "Взгляд".
По мнению сенатора, необходимо определить список вопросов, которые будут обсуждать лидеры стран в ходе диалога. Он пояснил, что встреча глав государств должна иметь некое содержание.
"Всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика", – сказал Пушков.
Спикер подчеркнул, что Путин много раз сообщал о готовности ко встрече с Зеленским. Как пояснил Пушков, между Россией и Украиной существует целый ряд вопросов, заслуживающих пристального внимания лидеров стран.
"Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов", – заявил Пушков.
В свою очередь, Киев настаивает на обсуждении вопросов, которые в Москве считают бессмысленными, продолжил Пушков. В их числе – вопрос о принадлежности Крыма.
"Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт. Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой", – выразил мнение Пушков.
Сенатор отметил, что команда Зеленского пытается использовать дипломатический вопрос в пропагандистских целях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос принадлежности Крыма не может быть предметом переговоров Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По этой причине стороны пока не могут продвинуться в вопросе возможной встречи лидеров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: