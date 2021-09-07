Пушков назвал условие встречи Путина с Зеленским

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Сенатор Алексей Пушков назвал условие, при котором может состояться встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью изданию "Взгляд".

По мнению сенатора, необходимо определить список вопросов, которые будут обсуждать лидеры стран в ходе диалога. Он пояснил, что встреча глав государств должна иметь некое содержание.

"Всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика", – сказал Пушков.

Спикер подчеркнул, что Путин много раз сообщал о готовности ко встрече с Зеленским. Как пояснил Пушков, между Россией и Украиной существует целый ряд вопросов, заслуживающих пристального внимания лидеров стран.

"Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов", – заявил Пушков.

В свою очередь, Киев настаивает на обсуждении вопросов, которые в Москве считают бессмысленными, продолжил Пушков. В их числе – вопрос о принадлежности Крыма.

"Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт. Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой", – выразил мнение Пушков.

Сенатор отметил, что команда Зеленского пытается использовать дипломатический вопрос в пропагандистских целях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос принадлежности Крыма не может быть предметом переговоров Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По этой причине стороны пока не могут продвинуться в вопросе возможной встречи лидеров.