В Киеве рассказали о готовности Зеленского встретиться с Путиным в любое время

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Президент Украины Владимир Зеленский готов в любое время встретиться с Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Мой президент несколько раз заявлял, что он готов в любое время", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Зеленский опасается идти на переговоры с Путиным, понимая, что проиграет. Парламентарий добавил, что постоянное окружение украинского лидера предупреждает его о том, что президент РФ опытный переговорщик.

До этого украинский генерал Геннадий Москаль предположил, что Зеленский не решится на встречу с Путиным и не поедет в Москву, поскольку боится российского лидера.