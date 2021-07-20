Украинский генерал высмеял реакцию Зеленского на статью Путина о единстве народов

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Реакция украинского лидера Владимира Зеленского на статью Владимира Путина о единстве народов выглядела недостойно и смешно, считает бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
"Ответили мы на эту статью смешно. <...> Путин показывает свое величие, президент Зеленский, к сожалению, показывает, так сказать, невысокий уровень", – приводит слова генерала РИА Новости.
По словам Маломужа, президент России формирует "гуманитарный посыл, который может активно влиять на некоторых людей" в Киеве, чтобы создать объединяющий формат между двумя странами. Экс-глава СВР Украины также отметил, что местные власти для формирования государственности сделали значительно меньше, чем их российские коллеги.
12 июля на официальном сайте Кремля была опубликована новая аналитическая статья Владимира Путина, посвященная русско-украинской тематике. В ней президент назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. Он считает, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, пытаясь создать из нее анти-Россию.
Комментируя статью, Зеленский заявил, что готов обсудить ее суть лично с Путиным. Украинский президент отметил тот факт, что материал вышел на двух языках – русском и украинском. Однако он признался, что пока всю статью прочитать не успел из-за недостаточного количества времени. Зеленский заверил, что весь текст изучит при возможности.
После этого член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что снисходительный тон и выраженная ироничность реакции Зеленского на статью об исторической связи русских и украинцев являются неуместными.
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