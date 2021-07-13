Статья Путина об Украине написана с сожалением, что она отдана на откуп Западу – Кремль

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Статья Владимира Путина об Украине написана в духе уважения к украинскому народу и к Украине, однако с сожалением, что страна отдана на откуп Западу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И статья также выражает сожаление в связи с тем, что сейчас она во многом, судьба Украины, отдана в управление и на откуп иностранцам. Элементы этого внешнего управления всем хорошо известны", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в материале видна убежденность Путина в том, что русские и украинцы являются частями одного народа, одним единым историческим прошлым и происхождением.

Ранее новая аналитическая статья Владимира Путина, посвященная русско-украинской тематике, была опубликована на сайте Кремля.

В ней президент назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. Он считает, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, пытаясь создать из нее анти-Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить суть статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" с ним лично. Украинский президент отметил тот факт, что материал вышел на двух языках – русском и украинском. Однако он признался, что пока всю статью прочитать не успел из-за недостаточного количества времени. Зеленский заверил, что весь текст изучит при возможности.