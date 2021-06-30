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Политика

13:44

В Госдуме высказались об отношениях России и Украины

политика

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Украинский народ никогда не хотел быть врагом России, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Об этом сообщает RT.

Бальбек отметил, что пытающиеся стравить два народа политики все равно не смогут этого сделать.

"Да, сегодня официальный Киев ведет мощную пропагандистскую кампанию против нашей страны. Это дает определенные результаты. Но в то же время простые украинцы ездят в Крым и рассказывают своему окружению, как живет полуостров в России, таким образом нивелируя вранье киевских массмедиа", – отметил депутат.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что русские и украинцы являются одним народом. Президент подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. По его словам, таковым является только руководство страны.

Путин назвал русских и украинцев одним народом

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