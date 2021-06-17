Путин назвал единственное обязательство России по Украине

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Владимир Путин обозначил единственное обязательство России по Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Российский лидер заявил, что единственное обязательство России по Украине – способствовать реализации Минских соглашений.

"Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения", – подчеркнул Путин.

Он отметил, что Украина в ноябре 2020 года представила документ, в котором изложила свое видение реализации Минских соглашений. Путин заявил, что в нем было заявлено о необходимости внести предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Для этого требуется произвести изменения в самой конституции, указал российский президент.

В документе также отмечалось, что граница между Россией и Украиной по донбасской линии займут украинские пограничные войска на следующий день после проведения выборов.

"Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть Вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти в Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье – выборы провести через три месяца после этих двух шагов", – сообщил Путин.

Он пояснил, что предложенное украинскими властями не соответствует Минскими соглашениям.

Ранее Путин рассказал, что на саммите с Байденом обсуждался украинский вопрос. При этом тема вступления Украины в НАТО затрагивалась "мазком".