Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо

Фото:kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что переговоры с Джо Байденом в Женеве прошли хорошо.
"Хорошо", – сказал президент в ответ на вопрос журналистов.
По словам российского лидера, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность.
"На наших странах лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами", – сказал он.
Также Путин сообщил, что договорился с Байденом о возвращении послов.
Он уточнил, что послы "возвращаются к месту своей службы".
Конкретные сроки возвращения послов США и РФ на места своей работы, в Москву и Вашингтон соответственно, являются техническим вопросом, добавил российский лидер.
Кроме того, российский президент добавил, что на саммите обсуждался вопрос Украины, а тема ее вступления в НАТО затрагивалась "мазком".
"Что касается Украины, то, да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения", – сказал российский президент.
Также после встречи он отметил, что для России и США крайне важны вопросы кибербезопасности.
"Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для Соединенных Штатов, в частности, и для России тоже в таком же объеме", – отметил глава государства.
Также он заявил, что США в результате введения экономических санкций в отношении РФ потеряли не меньше, чем Россия.
"После введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообмена США потеряли не меньше, чем Россия. Да, это повлияло на наше развитие. Отчасти США в этом смысле выполнили свою задачу по сдерживанию развития РФ, но ничего критического здесь нет", – сказал он.
По словам Путина, на переговорах в Женеве не было враждебности, разговор прошел конструктивно.
"По многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен", – сказал российский лидер.
В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.
Эксперты прокомментировали цвета галстуков двух лидеров. Предполагалось, что пурпурный цвет галстука Владимира Путина может говорить о решительности, тогда как галстук Джо Байдена, возможно, символизирует желание расположить к себе собеседника.
Переговоры Путина и Байдена в узком составе затягиваются
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