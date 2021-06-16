Эксперты рассказали о значении цвета галстуков Путина и Байдена

Фото: kremlin.ru
Пурпурный цвет галстука Владимира Путина может говорить о решительности, тогда как галстук Джо Байдена, возможно, символизирует желание расположить к себе собеседника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.
"Что касается цвета, он очень часто, наш президент, выбирает именно этот цвет. Но этот выбор очень интересен, потому что пурпурный – это цвет царственный", – рассказала бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева. Она уточнила, что этот цвет говорит о желании до последнего защищать интересы Родины любыми средствами.
По ее словам, если выбирается в качестве цвета аксессуара пурпурный, это говорит о неординарности и креативности человека.
Между тем президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Хоглова, говоря о галстуке Байдена, отметила, что в США и Великобритании бордовый галстук не считается обязательным на важных встречах, поэтому нельзя говорить о том, что для американского президента переговоры в Женеве менее важны или неважны вовсе. Она напомнила о позапрошлом президенте США Бараке Обаме, который на свою инаугурацию надел сине-голубой галстук в полоску.
"Что касается галстука голубого цвета у Байдена, понимаете, для такого уровня встреч все-таки выбирают более темный галстук. То, что он синего оттенка, это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, достаточно светлый галстук – это нехорошо не только по протокольным моментам, это уменьшает солидность для его образа", – пояснила Николаева.
Она полагает, что Байден, выбирая галстук, не чувствовал себя уверенно.
Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе. Встреча в узком составе продлилась около двух часов.
В начале переговоров Путин поблагодарил Байдена за инициативу их проведения. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.
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