В Женеве проходят переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

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В Женеве начались переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе. Они проходят на вилле Ла Гранж.

"Переговоры в расширенном составе начались", – сообщили в пресс-службе Кремля.

До этого сообщалось о завершении переговоров в узком формате. Они длились около двух часов.

В начале переговоров Путин поблагодарил Байдена за инициативу их проведения. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что повестка встречи настолько обширная, что вместить ее в 4–5 часов переговоров чрезвычайно сложно. По его словам, риторика со стороны Вашингтона перед саммитом в Женеве добавила позитива, что будет учитываться в ходе переговоров.

Также представитель Кремля отметил, что российская делегация направилась на переговоры в Женеву с рабочим настроем, а не воевать.