В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Время переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена неограниченно, поэтому они могут поговорить с глазу на глаз, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор", – сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что повестка дня настолько обширная, что вместить ее в 4–5 часов переговоров чрезвычайно сложно.
По его словам, риторика со стороны Вашингтона перед саммитом в Женеве добавила позитива, что будет учитываться в ходе переговоров Путина и Байдена.
Песков отметил, что в ходе встречи будет затронут вопрос дипломатической собственности.
"Безусловно, обходить этот вопрос нельзя никак. Двусторонние отношения – это краеугольный камень", – сказал он.
Представитель Кремля также подчеркнул, что заявления со стороны США о необходимости сдерживания РФ не облегчают атмосферу перед саммитом, однако намерение говорить есть у обеих сторон.
"Остались нотки в пользу того, что с Москвой нужно говорить через сдерживание, через давление и так далее. Мы все слышим слова о том, что Москве придется расплатиться за то, за это", – добавил он.
Встреча президентов России и Соединенных Штатов в Женеве состоится на вилле Ла Гранж 16 июня в 14:35 по московскому времени.
Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой им необходимо восстановить личные контакты и создать "реально функционирующие механизмы воздействия" по направлениям, которые представляют взаимные интересы.
По словам Путина, США также заинтересованы в эффективной работе над стратегической стабильностью и региональными конфликтами.
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