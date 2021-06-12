Отношения России и США опустились до худшего уровня – Путин

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Отношения России и Соединенных Штатов за последние несколько лет достигли низшей точки, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News.

О том, что США намерены найти на предстоящем саммите в Женеве пути продвижения американо-российских отношений, ранее заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она также подчеркнула, что Вашингтон не заинтересован во "враждебных отношениях" с Москвой.

В интервью NBC Путин также назвал американского коллегу Джо Байдена карьерным политиком и отметил, что нынешний глава Белого дома радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа. В свою очередь бывшего президента США Путин считает экстраординарным и талантливым человеком.

Полная версия эксклюзивного интервью президента РФ выйдет в понедельник, 14 июня. Это первое за последние три года интервью Владимира Путина американским СМИ. С главой российского государства пообщался работающий в Лондоне старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс.