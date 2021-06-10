Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве

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Саммит Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве. Об этом сообщается в Twitter федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

"Культовая вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Кремле подтвердили эту информацию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Путин прилетит в Женеву непосредственно в день переговоров.

Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня. Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией.

Путин и Байден в рамках встречи также будут обсуждать тему Украины, об этом ранее сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что американская сторона получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта в Донбассе.