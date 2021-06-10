Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на их встречу в Женеве

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Президент США Джо Байден будет откровенным на предстоящей встрече с Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки. Расшифровка брифинга опубликована на официальном сайте Белого дома.

Один из журналистов спросил Псаки, не будет ли саммит России и США неловким после скандального интервью Байдена в марте, когда на вопрос телеведущего, считает ли он убийцей своего российского коллегу, немного замявшись, Байден ответил: "Считаю".

"Президент (Байден. – Прим. ред.) давно знает президента Путина. Он никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда их (России. – Прим. ред.) поведение не отвечало демократическим ценностям", – заявила Псаки.

Она также подчеркнула, что речь идет не о дружбе или доверии, а об интересах США.

Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня. Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией.

Путин и Байден в рамках встречи также будут обсуждать тему Украины, об этом ранее сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что американская сторона получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее на встрече с военнослужащими США Джо Байден заявил о желании Соединенных Штатов выстроить стабильные отношения с Россией.