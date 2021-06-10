Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на их встречу в Женеве

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Джо Байден будет откровенным на предстоящей встрече с Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки. Расшифровка брифинга опубликована на официальном сайте Белого дома.
Один из журналистов спросил Псаки, не будет ли саммит России и США неловким после скандального интервью Байдена в марте, когда на вопрос телеведущего, считает ли он убийцей своего российского коллегу, немного замявшись, Байден ответил: "Считаю".
"Президент (Байден. – Прим. ред.) давно знает президента Путина. Он никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда их (России. – Прим. ред.) поведение не отвечало демократическим ценностям", – заявила Псаки.
Она также подчеркнула, что речь идет не о дружбе или доверии, а об интересах США.
Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня. Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией.
Путин и Байден в рамках встречи также будут обсуждать тему Украины, об этом ранее сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что американская сторона получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта на Донбассе.
Ранее на встрече с военнослужащими США Джо Байден заявил о желании Соединенных Штатов выстроить стабильные отношения с Россией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: