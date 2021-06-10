Байден заявил о желании США выстроить стабильные отношения с Россией

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США не стремятся к конфликту с Россией, но намерены отвечать на шаги Москвы, которые посчитают недружественными. Об этом заявил американский лидер Джо Байден на встрече с военнослужащими Соединенных Штатов.
Он отметил, что Москва и Вашингтон несут ответственность за поддержание договоренностей по контролю за вооружениями и обеспечение стратегической стабильности.
"Я отправлюсь в Женеву, чтобы сесть за стол переговоров с человеком, с которым я раньше встречался, с президентом Владимиром Путиным. Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы хотим стабильных и предсказуемых отношений", – приводит слова Байдена ТАСС.
Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня. Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией.
Путин и Байден в рамках встречи также будут обсуждать тему Украины, об этом ранее сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что американская сторона получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта на Донбассе.
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