Пушков объяснил, зачем Байдену нужен саммит с Путиным

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента США Джо Байдена провести двусторонний саммит с Россией.
По его словам, у этой инициативы имеются три причины. В первую очередь, идея саммита связана с эскалацией конфликта в Донбассе.
"Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся в такой конфликт – и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать", – написал Пушков в своем телеграм-канале.
Также, по его словам, американский лидер осознает уязвимость страны перед новейшими российскими вооружениями.
Кроме того, Байден видит во встрече с Путиным возможность вернуть Россию в "мировое сообщество", добавил Пушков.
Сенатор выразил мнение, что Вашингтон может потребовать от Москвы уступки в обмен на возвращение в "большую восьмерку".
Накануне Байден прокомментировал недавнюю беседу с Путиным. Он отметил, что разговоре с российским лидером соблюдал искренность и почтительность.
В процессе беседы президенты подчеркнули необходимость прямого общения. Путин и Байден выразили мнение, что это поможет в построении более эффективных отношений.
15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ.
Позднее Байден заявил, что введение новых санкций в отношении России вызвано угрозой национальной безопасности, которая исходит от РФ. В частности, он упомянул якобы вмешательство России в президентские выборы в Соединенных Штатах.
Политолог прокомментировал новые санкции США
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