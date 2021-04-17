Пушков объяснил, зачем Байдену нужен саммит с Путиным

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента США Джо Байдена провести двусторонний саммит с Россией.

По его словам, у этой инициативы имеются три причины. В первую очередь, идея саммита связана с эскалацией конфликта в Донбассе.

"Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся в такой конфликт – и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, американский лидер осознает уязвимость страны перед новейшими российскими вооружениями.

Кроме того, Байден видит во встрече с Путиным возможность вернуть Россию в "мировое сообщество", добавил Пушков.

Сенатор выразил мнение, что Вашингтон может потребовать от Москвы уступки в обмен на возвращение в "большую восьмерку".

Накануне Байден прокомментировал недавнюю беседу с Путиным. Он отметил, что разговоре с российским лидером соблюдал искренность и почтительность.

В процессе беседы президенты подчеркнули необходимость прямого общения. Путин и Байден выразили мнение, что это поможет в построении более эффективных отношений.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ.

Позднее Байден заявил, что введение новых санкций в отношении России вызвано угрозой национальной безопасности, которая исходит от РФ. В частности, он упомянул якобы вмешательство России в президентские выборы в Соединенных Штатах.