Шесть человек погибли в результате обрушения подъезда в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Спасатели достали из-под завалов на месте обрушения подъезда в Белгороде после прямого попадания снаряда ВСУ тело еще одного человека. В связи с этим число погибших достигло 5, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Чуть позднее ведомство добавило, что из-под завалов извлекли шестого погибшего.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. По сведениям СМИ, запуск ракеты был предварительно осуществлен из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Позже произошло повторное обрушение последнего чердачного этажа с крышей. В этот момент спасатели проводили поисковые работы. По данным СМИ, сотрудники МЧС не получили травм при повторном обрушении.

В результате происшествия пострадали 20 человек. В настоящее время в медучреждениях города находятся 11 пострадавших с различными травмами, еще шесть человек получили необходимую медицинскую помощь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда в доме в Белгороде. Российский лидер дал все необходимые поручения.

