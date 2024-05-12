Песков: Владимиру Путину доложили о ситуации с обстрелом Белгорода

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда в доме в Белгороде. Об этом заявил и. о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима", – подчеркнул он.

Как уточнил Песков, были даны все необходимые поручения.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. По сведениям СМИ, запуск ракеты был предварительно осуществлен из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Позже произошло повторное обрушение последнего чердачного этажа с крышей. В этот момент спасатели проводили поисковые работы. По данным СМИ, сотрудники МЧС не получили травм при повторном обрушении.

В результате происшествия пострадали 20 человек. В настоящее время в медучреждениях города находятся 11 пострадавших с различными травмами, еще шесть человек получили необходимую медицинскую помощь.

