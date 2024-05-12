Число пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде выросло до 20 человек

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Белгороде увеличилось до 20 человек, среди которых есть двое детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Только что из-под завалов обрушившегося дома спасатели достали мужчину, слава Богу, он жив. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь", – уточнил он.

По словам главы региона, младенца с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Кроме того, 16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга был доставлен в отделение реанимации детской областной клинической больницы.

Как отметил Гладков, в настоящее время в медучреждениях города находятся 11 пострадавших с различными травмами, еще шесть человек получили необходимую медицинскую помощь.

Губернатор области добавил, что всех жильцов двух соседствующих домов переселили. Часть из них находится в пунктах временного размещения.

В МЧС РФ сообщили, что из-под завалов были извлечены еще двое погибших.

Кроме того, по данным РИА Новости, на месте разбора завалов была объявлена угроза повторного обрушения конструкции дома. В частности, на месте ЧП провели минуту тишины.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. По сведениям СМИ, запуск ракеты был предварительно осуществлен из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Позже произошло повторное обрушение последнего чердачного этажа с крышей. В этот момент спасатели проводили поисковые работы. По данным СМИ, сотрудники МЧС не получили травм при повторном обрушении.

Сергей Собянин заявил, что московские врачи окажут всю необходимую помощь медикам в Белгороде. Градоначальник также пожелал всем пострадавшим жителям города выздоровления и сил.

