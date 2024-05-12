МО РФ: жилой дом в Белгороде повредили фрагменты ракеты "Точка-У"

Фото: ТАСС/Елизавета Демидова

Фрагменты одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У" попали в многоэтажный жилой дом в Белгороде. Об этом заявила пресс-служба Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, силы противовоздушной обороны сбили над Белгородом шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха".

По информации Минобороны РФ, террористическая атака по жилому дому Белгорода произошла со стороны Вооруженных сил Украины примерно в 11:40 по московскому времени.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. Изначально число пострадавших составляло пять человек, однако после их количество выросло до 13.

В оперативных службах не исключили, что число пострадавших может вырасти, так как под завалами могут находиться еще люди. Спасатели проводят эвакуацию всех жителей дома.



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