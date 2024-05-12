Число пострадавших при обрушении дома в Белгороде выросло до 13 человек

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Количество пострадавших в результате обрушения подъезда жилой 10-этажки в Белгороде увеличилось до 13. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

При этом спасателям, по информации пресс-службы МЧС РФ, удалось вытащить живыми из-под завалов 12 человек, среди которых были двое детей.

В пресс-службе ГСУ СК РФ уже сообщили, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом есть погибшие. В связи с обстрелом Белгорода было возбуждено уголовное дело о теракте. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина для оказания помощи в город вылетели криминалисты и эксперты центрального аппарата СК.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия.

Изначально число пострадавших составляло пять человек. Однако в оперативных службах сообщали, что их количество может вырасти, так как под завалами могут находиться еще люди. При этом в экстренных службах не исключили угрозу обрушения соседних подъездов, поэтому спасатели проводили эвакуацию всех жителей дома.

