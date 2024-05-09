Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе 3 раза за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Оповещение о ракетной опасности третий раз за ночь объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", – написал он.

Губернатор призвал граждан укрыться в помещениях без окон.

Ранее тревога объявлялась около 01:00 и 03:00 по московскому времени, однако спустя некоторое время ее отменяли.

Утром 6 мая украинские силы атаковали легковой автомобиль и две "ГАЗели", которые перевозили сотрудников свинокомплекса с помощью дронов. Трагедия произошла в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области, в результате атаки погибли 8 и пострадали 33 человека.