"Агро-Белогорье" выплатит близким погибших при атаке ВСУ по 1 млн руб

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Семьи погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК "Агро-Белогорье" в Белгородской области получат от компании денежную выплату в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Агро-Белогорье".

Материальная помощь также предусмотрена для пострадавших работников. Они получат от 250 до 500 тысяч рублей. Все выплаты единовременные, уточнили в пресс-службе.

Об атаке украинских БПЛА на автомобили ГК "Агро-Белгорье" в Борисовском районе Белгородской области стало известно утром 6 мая. В результате происшествия погибли 7 человек. Также 15 работников получили различные ранения. В общей сложности число пострадавших составляет 35 человек.

СК РФ расследует нападение ВСУ на Белгородскую область. Следователи установят все обстоятельства случившегося и выявят лица, причастные к нападению.