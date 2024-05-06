06 мая, 11:05Происшествия
"Агро-Белогорье" выплатит близким погибших при атаке ВСУ по 1 млн руб
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Семьи погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК "Агро-Белогорье" в Белгородской области получат от компании денежную выплату в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Агро-Белогорье".
Материальная помощь также предусмотрена для пострадавших работников. Они получат от 250 до 500 тысяч рублей. Все выплаты единовременные, уточнили в пресс-службе.
Об атаке украинских БПЛА на автомобили ГК "Агро-Белгорье" в Борисовском районе Белгородской области стало известно утром 6 мая. В результате происшествия погибли 7 человек. Также 15 работников получили различные ранения. В общей сложности число пострадавших составляет 35 человек.
СК РФ расследует нападение ВСУ на Белгородскую область. Следователи установят все обстоятельства случившегося и выявят лица, причастные к нападению.
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