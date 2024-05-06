Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до 7

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число погибших при атаке украинских дронов на автомобили в Белгородской области выросло до семи человек, сообщила пресс-служба группы компаний (ГК) "Агро-Белогорье".

"В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов", – цитирует пресс-службу РИА Новости.

По данным предприятия, 15 работников получили различные ранения. Информация по погибшим и раненым будет уточняться, указали там.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали легковой автомобиль и две "ГАЗели", которые перевозили сотрудников свинокомплексов, 6 мая. Трагедия произошла в районе села Березовка Борисовского района области.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков уточнял, что в результате погибли 6 человек, а еще 35 пострадали. В СКР уже планируют начать расследование нападения ВСУ на Белгородскую область.

