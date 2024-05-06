СК расследует факт обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ будет расследовать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, в результате которого погибли 6 человек и 35 получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СК также заявили, что следователи установят все обстоятельства случившегося и выявят лица, причастные к нападению.

Ранее в региональном штабе сообщали, что ВСУ 6 мая при помощи дронов атаковали автомобили, которые перевозили сотрудников свинокомплекса ГК "Агро-Белгорье". Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района области.

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате нападения на две "ГАЗели" и легковой автомобиль также пострадали двое детей – у них выявили поверхностные раны.