Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Один из самых эффективных российских снайперов ликвидировал украинского солдата, который носил немецкую каску времен Великой Отечественной войны с эмблемой СС. Об этом боец Вооруженных сил РФ рассказал в беседе с ТАСС.

По словам снайпера, на каске были изображены руны СС. Он уточнил, что предмет обмундирования забрала его группа, чтобы сохранить в качестве доказательства. Сейчас она находится в музее трофеев в месте расположения представителей ВС РФ, добавили в издании.



Ранее российский снайпер из Новой Каховки Херсонской области рассказал о ликвидации чернокожих американских наемников. По его данным, он заметил их в прицел во время взятия Светлодарской ТЭС. Позже их тела обезобразили украинские военные, находящиеся рядом, заявлял российский военный.