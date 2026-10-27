Стилист Рогов рекомендовал носить одежду с перьями

Фото: телеграм-канал ROGOV

Стилист и телеведущий Александр Рогов рекомендовал модникам выбирать наряды с перьями. Советы по внедрению этого акцента в гардероб он дал в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, перья можно использовать как небольшой акцент либо составить из них весь образ. Он рекомендовал сочетать этот декор с базовыми вещами или находить более сложные яркие варианты.

Например, отметил стилист, перья будут интересно смотреться с выразительными цветами, заметными текстурами и принтами. Это может быть леопард, полоска, природные мотивы, атлас, кружево и кожа с тиснением.

До этого Рогов назвал тигровый принт наиболее актуальным анималистичным узором этой осени. Он посоветовал сочетать его со спокойными оттенками, понятным кроем и минималистичными деталями. Самые смелые могут составить образы с яркими и прозрачными предметами гардероба.

