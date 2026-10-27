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27 октября, 17:26

Технологии

Apple представила MacBook Pro и iMac с процессором M6

Фото: apple.com

Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый моноблок iMac с процессором M6. Об этом говорится в пресс-релизе американской компании.

Предзаказы откроются 28 октября, а продажи начнутся 6 ноября. В США MacBook Pro будет стоить от 1 999 долларов, iMac – от 1 499 долларов.

По данным Apple, производительность графики ноутбука выросла до 30% по сравнению с моделью на M5, а без подзарядки устройство работает до 24 часов.

Компания анонсировала инструменты для работы с видео, музыкой и изображениями, а также помощников на основе искусственного интеллекта в пакете приложений Creator Studio. Обновление станет доступно в ноябре бесплатно для действующих подписчиков. Помощники выйдут в бета-версии и будут работать только на американском английском.

Ранее сообщалось, что Apple 28 октября также представит первый MacBook с сенсорным экраном. Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе. Устройство покажут на презентации Pro and Tell.

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