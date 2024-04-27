РИА Новости: снайпер рассказал, как ликвидировал чернокожих наемников из США

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал, как ликвидировал чернокожих американских наемников во время взятия Светлодарской ТЭС. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам снайпера, он заметил в оптический прицел людей, "не украинского происхождения, потому что они были черного цвета". При подходе к ним он выяснил, что это были американцы.

"Афроамериканцы. По наличию у них документов", – сказал он.

Уточняется, что снайпер ликвидировал наемников из винтовки. После чего их тела обезобразили украинские военные, находящиеся рядом.

Ранее разведчик раскрыл число воевавших в ВСУ французских солдат. Не менее 75 французских наемников убиты, ранены или вернулись во Францию с начала СВО на Украине. Об этом рассказал экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.