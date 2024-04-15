Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по расположению украинских войск в подконтрольном Киеву городе Славянске, где могли быть французские наемники. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

"Прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ Caesar в помощь бандеровцам", – цитирует его РИА Новости.



Лебедев подчеркнул, что уже треть города, который относится к ДНР, перекрыта военными. Также идет массовая проверка документов и смартфонов у всех находящихся на улице, уточнил он. В Славянск, по его данным, также прибыли некоторые автомобили скорой помощи из города Павлограда Днепропетровской области.

До этого координатор подполья отмечал, что ВС РФ могли нанести удар по румынским наемникам. Цель находилась на территории подконтрольной украинским войскам Одесской области. Ранее российские войска поразили дислокации иностранных наемников в Сумской области.