Медведь напал на мужчину в Томской области

Фото: 123RF.com/nataljusja

Медведь напал на мужчину в Наумовском сельском поселении Томского района. В результате он получил травмы, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

По его данным, у 52-летнего мужчины обнаружили рваные травмы головы, рук и ног. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

В региональном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства указали, что медведь был ликвидирован.

Ранее в Новосибирской области добыли 60 из 118 медведей, разрешенных к отстрелу. Для регулирования численности животных выдали 53 разрешения.

С 27 октября в области действует режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления хищников рядом с населенными пунктами. Сотрудники экстренных служб, полиции и спасатели переведены на усиленный режим работы.

