09 ноября, 09:05Происшествия
Медведь напал на мужчину в Томской области
Фото: 123RF.com/nataljusja
Медведь напал на мужчину в Наумовском сельском поселении Томского района. В результате он получил травмы, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.
По его данным, у 52-летнего мужчины обнаружили рваные травмы головы, рук и ног. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
В региональном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства указали, что медведь был ликвидирован.
Ранее в Новосибирской области добыли 60 из 118 медведей, разрешенных к отстрелу. Для регулирования численности животных выдали 53 разрешения.
С 27 октября в области действует режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления хищников рядом с населенными пунктами. Сотрудники экстренных служб, полиции и спасатели переведены на усиленный режим работы.