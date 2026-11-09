Беспилотники сбили в трех районах Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 9 ноября беспилотники уничтожили в Миллеровском, Тарасовском и Неклиновском районах Ростовской области. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.

По его словам, в области сохраняется беспилотная опасность. После атаки восстановили подачу электричества в Волошинском и Титовском сельских поселениях. В Сулинском сельском поселении ремонтные работы продолжаются.

Кроме того, остается закрытым движение по участку трассы Р-280 в районе реки Миус, который подвергся атаке ВСУ в ночь на воскресенье. На месте также ведутся восстановительные работы.

Также над Ленинградской областью в ходе отражения атаки ВСУ уничтожили 113 беспилотников. Обломки одного из дронов попали в квартиру в Киришах, откуда эвакуировали семью. Пострадавших среди жителей нет, эвакуация всего подъезда в Киришах не потребовалась. В области отменили режим беспилотной опасности.

