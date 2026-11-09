Пожар произошел на складе с литийионными аккумуляторами на юго-востоке Москвы

Фото: MAX/"ЧСтные новости Москвы"

Пожар произошел в складском помещении в столичном районе Печатники на юго-востоке города. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Возгорание произошло по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 26а, строение 4. По данным ведомства, в складском помещении производственного здания загорелись оборудование и складируемые материалы.

Пожар ликвидировали. Никто не пострадал, добавили в МЧС.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах, инцидент произошел на складе с литийионными аккумуляторами.

Ранее на севере Москвы загорелся утеплитель в строящемся 25-этажном жилом доме на улице Веткина, доме 2, строении 1. Очаг находился в пристройке на уровне второго этажа. Пожар удалось ликвидировать на площади 5 квадратных метров.