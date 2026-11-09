Житель Брянской области погиб при попытке разобрать найденный в лесу дрон ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Брянской области погиб 70-летний мужчина, который, по предварительным данным, попытался самостоятельно разобрать упавший беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Life.ru. со ссылкой на губернатора региона Егора Ковальчука.

По его словам, трагедия произошла рядом с селом Клюковники Навлинского района. Ковальчук призвал граждан обходить стороной подозрительные предметы, не брать их в руки и не пытаться переместить.

В МЧС посоветовали сначала отойти на безопасное расстояние, а затем позвонить по номеру 112 и рассказать о находке.

Ранее стало известно, что велосипедист погиб при налете беспилотников ВСУ в Белгородской области. FPV-дрон атаковал мужчину в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Он погиб на месте.