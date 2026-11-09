Российские школы смогут закупать новые учебники по физике с марта 2027 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские школы смогут начать закупать новые учебники по физике с марта 2027 года. В декабре 2026 года пособия включат в федеральный перечень учебников, сообщила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова на совещании по повышению качества естественно-научного и математического образования в Новосибирске, передает ТАСС.

По словам Колударовой, новые учебники по физике уже обсуждали на съезде и форуме физиков. Она добавила, что сейчас в России также готовят пособия по математике, химии и биологии. Учебники для базового уровня разрабатывают представители Российской академии наук.

Помимо этого, уже подготовлены пособия для углубленного изучения физики, химии и информатики. В их создании участвовал Московский физико-технический институт. Эти учебники также станут доступны для закупки с марта 2027 года.

Ранее сообщалось, что свыше шести тысяч образовательных организаций из 30 регионов России подключились к федеральному проекту "Школьное телевидение". На экранах в учебных заведениях показывают короткие видеоматериалы о безопасности, науке, культуре, спорте, профориентации и возможностях для детей.

Подключение школ началось в октябре 2026 года с 15 регионов и продолжается поэтапно с учетом технической готовности. Следующим этапом станет развитие регионального и школьного контента, чтобы ученики могли самостоятельно рассказывать о своих проектах и достижениях.