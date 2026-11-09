Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 08:27

Происшествия
Главная / Новости /

SHOT: олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину госпитализировали после пожара в Москве

Олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину госпитализировали после пожара в Москве – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию и сестру певицы Нюши Марию Шурочкину госпитализировали после пожара в жилом доме на западе Москвы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По информации СМИ, спортсменка получила ожоги лица, рук и груди. Пожар вспыхнул в квартире на 17-м этаже многоэтажки на улице Багрицкого. Очевидцы заметили огонь в окнах, а вскоре подъезд заполнился дымом. Из-за этого находившимся в здании людям стало тяжело дышать.

В ходе эвакуации жильцы услышали с лестничной площадки крики и плач. Там же они заметили пострадавшую спортсменку и обратились за медицинской помощью.

По сведениям SHOT, врачи обнаружили у 31-летней Шурочкиной ожоги первой и второй степени. Повреждения затронули лицо, руки и грудь. После оказания необходимой помощи ее отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Информации о том, в каком состоянии она находится сейчас, пока нет.

По предварительной версии, в квартире загорелись мебель и личные вещи. Причину возгорания устанавливают.

На счету Шурочкиной две золотые олимпийские медали – она поднималась на высшую ступень пьедестала в Рио-де-Жанейро и Токио. Кроме того, спортсменка 11 раз становилась чемпионкой мира и получила звание заслуженного мастера спорта России.

Еще один пожар произошел в столичных Печатниках – там загорелось складское помещение в производственном здании на 2-м Южнопортовом проезде. По данным экстренных служб, на складе хранились литийионные аккумуляторы. Огонь охватил оборудование и складируемые материалы, однако возгорание удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар в частном доме в Коммунарке локализовали

Читайте также


происшествияпожарспорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика