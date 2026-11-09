SHOT: олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину госпитализировали после пожара в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию и сестру певицы Нюши Марию Шурочкину госпитализировали после пожара в жилом доме на западе Москвы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По информации СМИ, спортсменка получила ожоги лица, рук и груди. Пожар вспыхнул в квартире на 17-м этаже многоэтажки на улице Багрицкого. Очевидцы заметили огонь в окнах, а вскоре подъезд заполнился дымом. Из-за этого находившимся в здании людям стало тяжело дышать.

В ходе эвакуации жильцы услышали с лестничной площадки крики и плач. Там же они заметили пострадавшую спортсменку и обратились за медицинской помощью.

По сведениям SHOT, врачи обнаружили у 31-летней Шурочкиной ожоги первой и второй степени. Повреждения затронули лицо, руки и грудь. После оказания необходимой помощи ее отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Информации о том, в каком состоянии она находится сейчас, пока нет.

По предварительной версии, в квартире загорелись мебель и личные вещи. Причину возгорания устанавливают.

На счету Шурочкиной две золотые олимпийские медали – она поднималась на высшую ступень пьедестала в Рио-де-Жанейро и Токио. Кроме того, спортсменка 11 раз становилась чемпионкой мира и получила звание заслуженного мастера спорта России.

Еще один пожар произошел в столичных Печатниках – там загорелось складское помещение в производственном здании на 2-м Южнопортовом проезде. По данным экстренных служб, на складе хранились литийионные аккумуляторы. Огонь охватил оборудование и складируемые материалы, однако возгорание удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.

