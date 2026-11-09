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09 ноября, 08:33

Общество

В России может появиться федеральная система поддержки одиноких родителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России необходимо сформировать федеральную систему поддержки одиноких родителей, которая будет включать финансовую, психологическую и бытовую помощь. Об этом ТАСС заявила вице-спикер Госдумы Мария Воропаева.

Парламентарий призвала распространить поддержку не только на матерей, но и на отцов, которые самостоятельно воспитывают детей. Воропаева отметила, что отдельные меры поддержки одиноких родителей уже введены в регионах. В частности, они могут получить помощь в устройстве детей в детсады, в поиске работы и в выходе из трудной жизненной ситуации с помощью социального контракта.

Кроме того, важной частью такой системы, по мнению депутата, следует сделать бытовую и психологическую помощь, в том числе услуги социальных нянь, которые могут присматривать за детьми в течение нескольких часов.

"Здесь важна и психологическая помощь, здесь важна и помощь бытовая, социальные няни, которые тоже как институт уже появились во многих субъектах нашей страны", – добавила Воропаева.

Депутат подчеркнула, что ЛДПР готова собирать информацию, анализировать опыт и давать предложения.

"Я уверена, другие партии нас поддержат, потому что наша задача, большая государственная задача – облегчить отцовство, материнство", – заключила вице-спикер.

Ранее в Госдуме предложили отменить годовые ограничения на оплату больничного для одиноких матерей, которые ухаживают за заболевшими детьми. Депутат Леонид Слуцкий отметил, что установленные лимиты не зависят от состава семьи, уровня дохода или возможности привлечь других людей для ухода за ребенком. После того как оплачиваемые дни заканчиваются, одинокой матери приходится продолжать заботиться о больном ребенке без заработка.

В Госдуме предложили ввести право на удаленку раз в неделю для многодетных родителей

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