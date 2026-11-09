В музеях Москвы развивают мультисенсорные форматы для слабовидящих посетителей

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В музеях Москвы незрячие и слабовидящие посетители могут изучать экспозиции с помощью тактильных макетов, аудиоописаний и специальных маршрутов. Об этом рассказали в столичном департаменте культуры, передает портал мэра и правительства столицы.

13 ноября отмечается Международный день слепых. Инклюзивные практики вошли в повседневную работу городских музеев: посетители слушают аудиогиды с тифлокомментариями, знакомятся с тактильными копиями, проходят специально разработанные маршруты и участвуют в тематических занятиях.

В частности, в Музее К. Г. Паустовского постоянная экспозиция "Дом Паустовского" рассказывает о творчестве писателя. Пространство выстроено с учетом инклюзивного подхода: в каждом зале есть интерактивные экспонаты, аудиогиды с тифлокомментариями, а также предметы для тактильного знакомства, в том числе типологические вещи, реплики портретов Константина Паустовского и макет мемориального дома-музея в Тарусе.

В 2023 году, благодаря фонду "Свет", в музее запустили программу "Путешествие с Паустовским". В рамках этой инициативы были созданы тактильные копии экспонатов, тактильный альбом-путеводитель и аудиогид с тифлокомментариями. Кроме того, музей предлагает бесплатные экскурсии для детей, взрослых и семей.

Записаться на экскурсию можно по номеру телефона музея 8 (499) 172-77-91 или по электронной почте: museipaustovskogo@culture.mos.ru.

В 2025 году музей представил новую инклюзивную инициативу — выставку "Красота в простом". Проект был реализован совместно с художниками, имеющими нарушения слуха. Это была серия графических историй, вдохновленных произведениями Константина Паустовского. С материалами выставки можно ознакомиться на сайте музея и на его страницах в социальных сетях. Посетить музей можно по билетам.

Дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке также адаптирован для посетителей с нарушениями зрения при поддержке фонда "Свет". Для удобства посетителей здесь есть аудиогид с тифлокомментарием (метками NFC), тифломаршрут от метро до музея и обратно, доступный на сайте, альбом рельефно-графических изображений и два тактильных экспоната. Это памятник Марине Цветаевой работы Нины Матвеевой и единственный прижизненный портрет поэта, созданный Магдой Нахман.

В 2025 году в музее реализовали ряд инклюзивных проектов. Здесь прошел цикл литературно-концертных программ с участием незрячих и слабовидящих музыкантов, певцов и актеров.

Кроме того, в 2025 году в рамках проекта несколько раз здесь проводилась экскурсия "Четыре чувства из пяти". Она рассчитана на глухих, слабослышащих и незрячих посетителей. В рамках экскурсии гости знакомятся с музейными предметами и интерьером через осязание, а благодаря ольфакторным экспонатам могут прочувствовать атмосферу дома через запахи. Посетить музей можно по билетам.

В Государственном Дарвиновском музее экспозиция посвящена теории эволюции, разнообразию жизни, а также механизмам изменчивости и наследственности. Пространство адаптировано для комфортного посещения незрячими посетителями. Экспонаты, предназначенные для тактильного осмотра, сопровождаются подписями шрифтом Брайля. Кроме того, в музее работает дипломированный тифлокомментатор.

На первом этаже музея расположен интерактивный образовательный центр "Познай себя – познай мир". Здесь размещены тактильные комплексы, где гости могут послушать собственное сердцебиение и сравнить его с ритмом сердца животных, а также научиться определять растения по запаху.

Также особого внимания заслуживает экспозиция "Пройди путем эволюции". Для незрячих посетителей она оборудована всем необходимым для самостоятельного осмотра. У входа находится рельефно-графическая мнемосхема, на всех экспонатах есть подписи шрифтом Брайля, а звуковое сопровождение помогает глубже погрузиться в тему.

Временные выставки в Дарвиновском музее тоже продуманы с учетом инклюзивности. На них представлены интерактивные экспонаты с подписями шрифтом Брайля, регулярно проводятся экскурсии и мастер-классы.

Проекты в музее разрабатываются с учетом потребностей зрячеслышащих и слепоглухих посетителей. Ежегодно здесь проводятся выставки работ авторов с ограниченными возможностями, инклюзивные мероприятия и кинопоказы. Чтобы попасть в музей, нужно приобрести билет.

В Московском государственном музее С. А. Есенина обзорная экскурсия по Дому-музею С. А. Есенина – одна из самых популярных инклюзивных программ для незрячих и слабовидящих посетителей. В ее основе – сочетание детального тифлокомментирования с тактильными материалами и репликами предметов.

Личные вещи семьи поэта занимают центральное место в экспозиции. Особое внимание привлекает реплика наволочки, принадлежавшей матери Сергея Есенина, Татьяне Федоровне. На ней искусно вышиты лилии и маки. Гости могут также прикоснуться к реплике домотканого полотенца, которое принадлежало отцу поэта, Александру Никитичу.

Полотенце украшено красными полосами, мережкой и инициалами "АЕ". Чтобы передать атмосферу Москвы начала XX века, в экспозиции используется ольфакторный элемент – аромат московского калача. Экскурсия подойдет как индивидуальным посетителям, так и организованным группам. Она проводится по предварительной записи по телефону 8 (495) 688-79-90. Билеты в музей можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Мемориальный музей и научная библиотека Дом Гоголя размещаются в исторической усадьбе на Никитском бульваре. Экспозиция, представленная в шести залах, раскрывает тему "Гоголь – загадка третьего тысячелетия".

Музей "Дом Гоголя" внедряет инклюзивные инициативы, активно участвуя в грантовом конкурсе "Без исключения", организованном фондом "Свет". В 2022 году учреждение подало заявку, представив проект под названием "Дом Гоголя. Без границ". Этот проект включает в себя ряд мероприятий, направленных на адаптацию музея для всех посетителей.

В рамках проекта в музее установили таблички с надписями шрифтом Брайля и разместили мнемосхему на первом этаже. На сайте музея появился специальный раздел "Доступность". Также были подготовлены пять многоформатных изданий, которые охватывают пять залов музея. В этих изданиях содержится описание 22 предметов, пояснительные тексты и рельефно-графические изображения.

Также изготовили тактильную модель памятника Николаю Гоголю работы Николая Андреева. Она оснащена барельефами, вращающейся платформой, этикеткой с информацией, напечатанной шрифтом Брайля, и аудиомодулем. Аудиогид дополнили тифлокомментариями, а двое сотрудников прошли обучение по тифлокомментированию.

В 2024 году музей вновь одержал победу в конкурсе "Без исключения", представив проект "В гостях у Гоголя". С сентября 2025 года в музейном пространстве проходят кинолекции с тифлокомментариями. Кроме того, здесь создана экскурсия "В гостях у Гоголя", позволяющая познакомиться с историей усадьбы Талызиных – Толстых, а также включающая изучение тактильного макета здания.

Еще одна востребованная иммерсивная программа – "Чайные истории" с тифлокомментариями. Участники знакомятся с традициями чаепития, узнают о самоварах и угощениях, пробуют различные сорта чая. Они также могут тактильно исследовать репродукцию картины "Купчиха за чаем" художника Бориса Кустодиева и послушать тематические ароматы.

Проект "В гостях у Гоголя. 2.0" в "Доме Гоголя" продолжил развиваться с 2025 года. Сейчас ведется работа над циклом пешеходных экскурсий по Арбату. Кроме того, для зала "Ревизор" создали натуралистичный манекен Николая Гоголя в историческом костюме – его можно изучить тактильно.

В усадьбе Кусково посетителям с ограничениями по зрению доступен специальный аудиогид с тифлокомментариями. Он поможет познакомиться с архитектурно-парковым ансамблем.

В аудиогиде представлены удобный маршрут по парку, детальные описания памятников архитектуры и интересные факты об истории усадьбы XVIII века. Начать осмотр предлагается от главного входа – он находится со стороны улицы Юности (дом 2). Вход в музей – по билетам.

Ранее сообщалось, что с 9 по 15 ноября в Москве пройдет очередная акция "Московская музейная неделя". В первый день акции можно будет бесплатно посетить основную экспозицию музея-панорамы "Бородинская битва". Кроме того, до 19 ноября в музее работает выставка, посвященная графу Петру Коновницыну.

В следующий день Музей Москвы на Зубовском бульваре будет открыт для бесплатного посещения. Его главная выставка "История Москвы" рассказывает о жизни города с момента появления первых дьяковских поселений на берегах реки Москвы и до начала Великой Отечественной войны.