В Москве начали реабилитацию Тереховского пруда в Мнёвниковской пойме

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Тереховский пруд площадью 1,2 гектара на северо-западе Москвы очистят от иловых отложений, а его берега приведут в порядок. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы связаны с развитием территории Мнёвниковской поймы. В частности, в этом году на улице Нижние Мнёвники обустроили маршрут вдоль воды, превратив ранее неиспользовавшееся пространство в место для прогулок горожан. После обновления пруд также станет частью благоустроенной городской среды.

"Сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии, в частности на дне накопились иловые отложения, поэтому было принято решение провести комплексную реабилитацию", – добавил Бирюков.

В ходе реабилитации со дна водоема поднимут более 8 тысяч кубометров ила. Затем дно засыплют крупнозернистым песком, чтобы восстановить необходимую глубину и уменьшить риск разрастания водорослей.

Также специалисты укрепят береговую линию протяженностью почти 900 метров и сделают подводный откос. Для этого используют матрасные и коробчатые габионы, а на отдельных участках проведут отсыпку гранитным гравием.

На завершающем этапе вокруг пруда обустроят семь зон биоплато общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров. В теплый сезон там высадят свыше 21 тысячи водных растений.

Бирюков добавил, что городские службы регулярно обследуют водоемы Москвы. Решение о проведении реабилитации принимают при обнаружении проблем, а перечень объектов на каждый год формируют в том числе с учетом обращений жителей.

Ранее на юге Москвы начались работы по восстановлению городского водоема на улице Борисовские Пруды. Его планируют привести в порядок до конца 2026 года. Специалисты удалят со дна накопившийся ил, восстановят глубину и укрепят берега с помощью габионов.

Кроме того, обновят два деревянных помоста, заменив их металлические конструкции, настилы и ограждения. В завершение обустроят зону биоплато.

