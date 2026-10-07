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07 октября, 11:48

Город

Реабилитация Верхнего и Малого Качаловских прудов началась на юго-западе столицы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы приступили к реабилитации Верхнего и Малого Качаловских прудов, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам заммэра, эти водоемы входят в каскад из четырех прудов в пойме реки Битцы и пользуются популярностью у жителей Северного Бутова как место отдыха. Обследование показало, что пруды находятся в неудовлетворительном состоянии: дно покрыто иловыми отложениями, а береговые полосы разрушаются.

В рамках работ планируется извлечь более 8 тысяч кубометров ила, сформировать ложе прудов, отсыпав его песком и щебнем, и укрепить берега общей протяженностью более 1,5 километра. На Верхнем Качаловском пруду часть берега укрепят методом торкретирования, другой участок и берега Малого пруда – габионными конструкциями.

Берега старицы оформят свайной стенкой из лиственничного ряжа, а откосную часть укрепит гранитный щебень. Кроме того, в водоемах обустроят девять зон биоплато общей площадью более 670 квадратных метров. В теплое время года там высадят водные растения.

Столичные водоемы регулярно обследуют, и при выявлении проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется каждый год с учетом пожеланий москвичей.

Ранее в парках Москвы стартовала подготовка к зимнему сезону. Работы организованы сразу по нескольким направлениям: консервация летних объектов, уборка листвы, подготовка цветников, уход за животными и обслуживание техники для лыжных трасс. Например, в саду имени Н. Э. Баумана в течение октября закроются спортивные площадки. При этом детские городки продолжат работу.

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