РИА Новости: колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне ВСУ

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Иностранные наемники едут воевать на стороне Украины в надежде на большие деньги, а семьи потом даже не могут вернуть их тела. Об этом рассказали родственники погибших из Колумбии, передает РИА Новости.

После начала СВО на Украину отправилось большое число наемников. В странах Запада растет количество могил погибших, несмотря на заверения американских и европейских политиков, что конфликт не коснется их граждан.

Среди погибших числится бывший профессиональный военный колумбийской армии Харрисон Астудильо. Он прослужил на стороне Украины год и три месяца, а погиб в марте этого года. По словам его двоюродного брата Альберто Астудильо, основным мотивом для поездки родственника на войну стали деньги. Родственники Астудильо пока не смогли получить его тело. Семья погибшего пытается с помощью соцсетей узнать, как вернуть тело на родину.

То же самое произошло с мужем Лауры, которая предпочла изменить свое имя. По словам женщины, ее супруга ослепили зарплатой в 5 тысяч долларов в месяц. При этом ей повезло вернуть тело мужа. Хотя, как она рассказала, у многих семей их родные числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что на кладбищах в странах Европы также появляется все больше могил наемников, погибших на Украине. Одна из таких могил находится на военном кладбище в Варшаве.

До этого в СМИ писали, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют более 20 тысяч иностранных наемников. Западное издание со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что международный легион Украины включает более чем 50 национальностей.

