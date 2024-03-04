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Провал контрнаступления украинской армии поспособствовал росту доверия к Владимиру Путины и России в целом. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал журналиста и госслужащего Юло Маттеуса для ERR.

По мнению журналиста, причинами роста популярности стали запутанность помощи со стороны США и общая беспомощность стран Запада. Эти аспекты стали следствием вывода ВСУ из Авдеевки и ослабления оборонной способности Украины.

Маттеус указал, что в ходе проведения СВО РФ смогла развить промышленность, а западные страны начали испытывать сложности с оказанием поддержки Украине в военной сфере.

До этого в Генштабе ВС РФ заявили, что иностранные наемники принимают активное участие в боевых действиях на Украине. Солдаты НАТО входят в состав украинских штурмовых отрядов, управляют системами противовоздушной обороны (ПВО), реактивными системами залпового огня (РСЗО), а также выполняют другие функции в составе ВСУ.



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