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Украинские войска бьют по инфраструктуре РФ, потому что у них нет побед на фронте. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

"Они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей", – сообщил глава региона.

Балицкий добавил, что ключевым событием стало сдерживание ВС РФ украинского контрнаступления. По его словам, после этого настроения жителей Запорожской области заметно улучшились.

"Страха нет, стало мягче. Жизнь идет, мы стараемся максимально концентрироваться на мирной жизни, на победах. А не на том, что идут обстрелы", – добавил он.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ожесточенных боях со встречными атаками в селе Работино на запорожской линии фронта. Он подчеркнул, что инициатива находится в руках российских военных, штурмующих опорные пункты ВСУ.

До этого Балицкий заявлял, что российские подразделения имеют преимущество в артиллерии в Запорожской области, в связи с чем противник не способен дать отпор.

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