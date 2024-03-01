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Балицкий заявил, что ВС РФ в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии
Фото: Министерство обороны РФ
Подразделения ВС России имеют преимущество в артиллерии в Запорожской области, в связи с чем противник не способен дать отпор. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Таким образом глава области прокомментировал обстановку на линии фронта, в частности, в районе Работино и Вербового.
"Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности", – приводит РИА Новости слова Балицкого.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженным силам России удалось занять и закрепиться на опорных пунктах ВСУ внутри населенного пункта Работино в Запорожской области.
Ведомство отметило, что штурм происходил во взаимодействии со всеми видами войск. В его ходе отработали воздушная и наземная разведка, а также была проведена мощная артиллерийская подготовка.
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