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28 февраля, 23:54

Политика

Рогов сообщил об уничтожении украинской диверсионной группы на юге Херсонской области

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Российские бойцы уничтожили диверсионную группу ВМС Украины на Тендровской косе на юге Херсонской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Рогов уточнил, что речь идет о диверсионной группе элитного 73-го морского центра ВМС Украины. Она пыталась высадиться на Тендровской косе, однако была практически полностью уничтожена в результате действий ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России за сутки уничтожили украинский склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ), склад хранения и изготовления беспилотников.

До этого военное ведомство заявило, что российские войска освободили населенный пункт Петровское, который в 2016 году был переименован Украиной в Степовое.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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