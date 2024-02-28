ВСУ могут остаться без снарядов к западным системам ПВО – СМИ

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Украинские военные могут в ближайшее время израсходовать запасы снарядов к системам противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и Patriot, которые были переданы Западом киевским властям. Об этом сообщает Forbes.

"Украина рано или поздно – скорее рано – лишится своих лучших ракет ПВО", – сказано в материале.

По информации издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли переместить все свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и Patriot ближе к линии фронта, для того чтобы попытаться навязать борьбу российской авиации. При этом украинские военные используют для данных систем произведенные в США ракеты, однако новых поставок этих снарядов с декабря прошлого года пока не было.

Кроме того, в материале сказано, что российские военные ликвидировали батарею NASAMS из Норвегии, о чем уже заявили в Минобороны. Также, как уточнили в издании, на прошлой неделе ВС РФ уничтожили в зоне СВО систему ПВО Patriot.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России в районе Авдеевки ликвидировали первый Abrams, который поставили с Запада украинскими военными. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что эта техника могла быть той самой, которую ВСУ демонстрировали в пропагандистском видео до освобождения населенного пункта.

До этого в западных СМИ появилась информация об уничтожении ВС РФ редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams. По информации издания Military Watch Magazine, потери техники, поставляемой Западом, понесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.



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