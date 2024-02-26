В ДНР заявили об уничтожении первого танка Abrams в районе Авдеевки

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Первый танк Abrams, задействованный украинскими военными в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

Он не исключил, что это та машина, которую ВСУ показывали в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки.

"На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили", – уточнил Гагин.

По его словам, любая иностранная техника уязвима и новые поставки Киеву разделят участь предыдущих, в частности, пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса.

Издание Military Watch Magazine ранее сообщало, что потери техники на Украине нанесли серьезный удар по репутации западного военно-промышленного комплекса. Журналисты отмечают, что последствия украинского конфликта могут подорвать репутацию западного ВПК и его возможностей, поскольку бронетехника Запада на протяжении десятилетий подавалась как ведущая в мире по своим характеристикам.